Lisboa abre no vermelho depois de três dias de ganhos

de o banco de investimento Jefferies ter iniciado a cobertura das ações da cotada, mostrando-se entusiasmado com os projetos ligados à energia renovável que afirmam estar "amplamente protegidos da inflação e dos problemas das cadeias de abastecimento a curto prazo".

A bolsa de Lisboa arrancou a negociação desta quarta-feira em terreno negativo, com o PSI a recuar 0,44% para 6141,95 pontos.Das 15 cotadas que compõe o índice de referência nacional, apenas um título negoceia positivo, com os restantes 14 a negociarem no vermelho.Nos primeiros minutos de negociação, a Nos é a empresa que mais cede a cair 2,42%, depois de ontem ter sido revelada uma falha na atribuição de bilhetes para o festival Alive, que está a revoltar clientes da operadora.Nas empresas que mais recuam no PSI, a Semapa aparece em segundo lugar (-1,03%), seguida dos CTT (-0,94%).A única cotada que regista ganhos é a EDP Renováveis que valoriza 0,31%, isto depoisAs energéticas, depois de terem registado valorizações substanciais esta terça-feira, estão entre as empresas que menos caem, a Galp perde 0,08% e a EDP cede 0,24%. Já a Greenvolt cai 0,68%, no dia em que termina o prazo para os não acionistas procederem à compra de direitos de aumento de capital, no qual a empresa pretende captar cerca de 100 milhões de euros.A maior cotada do indíce nacional, a Jerónimo Martins, cai 0,39%. Já o BCP perde 0,46%.