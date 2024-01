Lisboa abre no vermelho. EDP Renováveis e Jerónimo Martins pressionam

A bolsa de Lisboa abriu a, estando a renovar. Isto numa altura em que os índices europeus se pintam de verde, estando a recuperar de fortes quedas ao longo da semana.para 6.306,73 pontos, com 11 cotadas em terreno negativo, três em alta e duas inalteradas, a Ibersol e a Semapa.A registar as maiores quedas está a, ao descer 0,77% para 4,485 euros, acompanhada pela, que perde 0,67% para 15,66 euros, renovando mínimos de meados de novembro, e pelaque cai 0,57% para 21,08 euros.Ainda nas maiores quedas na abertura estão aque desce 0,49% para 4,24 euros, também a renovar mínimos registados a 13 de novembro, oque cede 0,11% para 0,2833 euros e aque desliza 0,04% nos 14,28 euros, numa altura me que os preços do petróleo estão em alta nos mercados internacionais.Em sentido positivo, oscomandam os ganhos ao valorizarem 0,28% para 3,625 euros. Os correios são seguidos pelaque soma 0,22% para 9,1 euros e pelaque avança 0,11% nos 0,89 euros.