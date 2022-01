Lisboa abre no vermelho. Galp é que mais penaliza o PSI-20

A bolsa de Lisboa abriu esta quinta-feira em terreno negativo, a ser penalizada pelas descidas da Galp Energia e da Jerónimo Martins, num dia misto para Europa.





O PSI-20, o principal índice nacional, arrancou a sessão com uma quebra de 0,09% para 5567,10 pontos. Entre as 19 cotadas, nove abriram no verde, seis no vermelho e quatro permanecem inalteradas. A Galp é que mais penaliza o índice, com uma queda de 1,16% para 9,750 euros.





A petrolífera é a única empresa do setor energético em território negativo. A EDP Renováveis lidera os ganhos com uma subida de 0,88% para 19,35 euros, em reação ao relatório e contas publicado no final da última sessão que dá conta de um aumento de 6% da energia produzida pela empresa em 2021, em termos homólogos.





Esta tendência é acompanhada pela empresa-mãe, a EDP, que sobe 0,16% para 4,52 euros e pela REN, que aumenta 0,40% para 2,53 euros. A Greenvolt arrancou a sessão inalterada nos 6,09 euros.



Entre os que mais perdem no arranque da sessão, a Jerónimo Martins ocupa a segunda posição, logo a seguir à Galp, estando a sofrer uma correção de 0,91% para os 21,67 euros, depois de esta quarta-feira, as ações da retalhista terem batido um novo recorde, ao atingirem os 21,87 euros. Ainda no retalho, a Sonae sobe 0,49% para 1,02 euros.





No setor das papeleiras o sentimento é misto: a Altri cresce 0,70% para 5,76 euros, a Semapa mantém-se nos 11,68 euros, enquanto a Navigator arrancou a sessão com uma quebra de 0,24% para 3,350 euros.





Lá fora, o índice de referência europeu Stoxx 600 abriu a sessão com uma queda de 0,16% para 480,14 pontos. Já o espanhol IBEX valoriza 0,16%, acompanhado pelo britânico FTSE (0,29%), por Amesterdão (0,15%) e por Roma (0,13%). Frankfurt está a cair 0,06%, enquanto Paris sofre uma quebra de 0,16%.