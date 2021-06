Lisboa abre no vermelho pressionada por Galp, BCP e retalho

O PSI-20 abriu a perder 0,24%, para os 5.169,39 pontos, acompanhando o sentimento negativo, embora não muito acentuado, das restantes praças europeias.No arranque da negociação, apenas quatro cotadas valorizavam, enquanto três seguiam inalteradas e as restantes 11 sofriam quedas.A pressionar o índice estão, sobretudo, as ações da Galp, que caem 0,75%, para os 9,832 euros, num dia em que os preços do petróleo estão a recuar. Ainda na área da energia, a REN cede 0,65%, para os 2,31 euros.Já a EDPR ganha 0,57%, atingindo os 19,55 euros, e a EDP sobe 0,24%, para 4,686 euros.Também a puxar para baixo o índice está o BCP, que perde 0,33%, cotando nos 15,04 cêntimos, e o setor do retalho, com a Sonae a cair 0,62% e a Jerónimo Martins a ceder 0,44%.A maior queda, no entanto, pertence à Ibersol (-1,64%), penalizada pelo anúncio do Governo de que provavelmente a próxima fase do desconfinamento será adiada e a subida para 10 dos concelhos com maiores restrições, bem como a interdição das deslocações de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML) durante o fim de semana.