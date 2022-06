Lisboa abre positiva com BCP a liderar ganhos apesar de ex-dividendo

O PSI arrancou esta quarta-feira no verde, com uma subida de 0,48%, para os 6.287,37 pontos, num dia em que as principais praças europeias vivem algum otimismo.A liderar as subidas está, algo surpreendentemente, o BCP, que avança 1,51%, para os 0,1947 euros apesar de ter entrado em ex-dividendo - as ações deixam de dar direito ao pagamento do dividendo de 0,0009 euros. Sem este fator, o banco liderado por Miguel Maya estaria a valorizar 1,98%.A apoiar o desempenho do principal índice nacional destacam-se ainda a Altri e a Semapa, com subidas acima de 1%, beneficiando da subida dos preços do papel.No setor energético, que tem um peso decisivo no PSI, REN e EDP ganham mais de 0,6%, a Greenvolt avança 0,44%, a Galp sobe 0,33% e a EDPR segue a valorizar 0,03%.Nota ainda para as retalhistas Jerónimo Martins e Sonae, com subidas de 0,42% e 0,27%, respetivamente.No vermelho seguem apenas a Corticeira Amorim, com uma queda de 0,57% e a Navigator, que desliza 0,05%.