Lisboa abre positiva mas já inverteu e cede ligeiramente. Galp ofusca ganhos do BCP

O PSI arrancou a negociação a ganhar 0,29%, mas logo nos primeiros minutos da sessão inverteu e segue a deslizar 0,11%, para os 6.224,32 pontos.A mudança na tendência do índice nacional surge devido à pressão da Galp, que cai 1,06%, mas também às quedas de Navigator, que perde 1,01%, e Jerónimo Martins, que cede 0,21%.O desempenho destas cotadas pesam mais do que os ganhos de 0,83% do BCP, que lidera as subidas em Lisboa secundado pela Greenvolt, que avança 0,41%. A dar algum apoio ao índice estão ainda a EDP e a Sonae, com subidas de 0,30% e 0,09%, respetivamente.