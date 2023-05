Lisboa abre sem rumo com Altri a perder 4%

A bolsa de Lisboa arrancou a última sessão da semana em torno da linha d'água. Após abrir com uma ligeira queda, tendo mesmo chegado a tocar mínimos de dois meses, o PSI inverteu para uma subida de 0,03%, até aos 5.890,83 pontos.Das 16 cotadas do principal índice nacional, oito seguem em alta, sete em queda e a REN abriu inalterada.Do lados dos ganhos, a Corticeira Amorim lidera claramente ao avançar 2,2%, para 10,22 euros. Seguem-se a Ibersol, com uma subida de 0,29%, para 6,94 euros, e a Sonae, que valoriza 0,21%, até aos 0,945 euros.Já entre os pesos pesados, a Galp ganha 0,19%, para 10,385 euros, a EDP Renováveis avança 0,16%, até aos 19,15 euros, e o BCP sobe 0,05%, para 0,2118 euros. A EDP e a Jerónimo Martins, contudo, travam o desempenho do índice. A elétrica desliza 0,13%, para 4,573 euros, e a dona do Pingo Doce cede 0,18%, cotando nos 22,34 euros.As maiores quedas no arranque da negociação pertencem à Altri, que perde 3,98%, para 4,1 euros, após ontem ter reportado uma queda nos lucros trimestrais , e à Greenvolt, que recua 1,33%, cotando nos 6,32 euros.