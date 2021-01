Lisboa abre semana em queda com BCP a perder mais de 3%

O índice PSI-20 terminou a sessão desta segunda-feira a cair 1,55% para 4.962,44 pontos, à imagem do cenário no resto da Europa, com as restrições para travar a propagação da covid-19 a levantarem preocupações com o desempenho económicos dos países no curto prazo.Na Europa, o índice de referência (Stoxx 600) caiu também para mínimos de três semanas, com o setor da banca a liderar as quedas.É também do setor da banca que sai um dos piores desempenhos do dia no índice PSI-20. O Banco Comercial Português (BCP) desvalorizou 3,09% para os 11,62 cêntimos por ação.No resto da praça portuguesa, também a Galp (-2,45%) e o grupo das papeleiras Altri (-3,24%) e Navigator (1,82%) registarem perdas mais acentuadas.No setor do restalho, a Sonae - dona do Continente e da Worten - perdeu 3,18% para os 68,45 cêntimos por ação.Já a EDP foi das poucas cotadas a valorizar (+0,11%), num dia em que a empresa emitiu 750 milhões de euros em dívida verde com uma taxa de juro abaixo dos 2%.