Lisboa acompanha dia vermelho europeu com BCE a pressionar

O PSI recuou 0,72%, para os 5.789,51 pontos num dia em que as principais praças europeias sofreram quedas. A pressionar os mercados europeus estiveram declarações sobre se assistir já a um cenário de estagflação e com Olli Rehn a considerar que o BCE deveria subir as taxas de juro já em julho.



Das 15 cotadas do índice nacional, oito fecharam em alta e sete no vermelho.