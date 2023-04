Lisboa acompanha Europa e abre no vermelho. Grupo EDP limita perdas

O PSI arrancou a derradeira semana de abril no vermelho, acompanhando as quedas registadas nas restantes praças europeias. Das 16 cotadas do índice nacional, quatro iniciaram o dia em alta, 10 abriram em queda e duas - Corticeira Amorim e Semapa - seguem inalteradas.A Mota-Engil lidera as quedas ao perder 1,6%, para 1,856 euros, seguindo-se a Greenvolt, que recua 1,2%, até aos 6,2 euros, e a Galp, que caiu 1,19%, para os 10,8 euros.A pressionar o índice estão ainda os pesos pesados BCP, que cede 0,83%, para 0,2269 euros, e Jerónimo Martins, que desliza 0,27%, até aos 22 euros.A limitar as perdas do índice estão a EDP Renováveis, que avança 0,39%, para 20,36 euros, e a EDP, que sobe 0,19%, até aos 5,178 euros. Também no verde abriram a REN, que ganha 0,74%, para 2,72 euros, e os CTT, que valorizam 0,14%, para 3,695 euros.