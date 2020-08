Lisboa acompanha Europa e estreia agosto com ganho acima de 1%

Após seis quedas consecutivas, o PSI-20 encerrou a primeira sessão de agosto a subir 1,21%, para os 4.347,85 pontos, com a praça lisboeta a acompanhar as pares europeias. A Sonae Capital brilhou a disparar mais de 36%, para máximos de cinco meses, após a OPA da Efanor.O dia terminou com 11 cotadas em alta, duas inalteradas e cinco no vermelho.A Sonae Capital avançou 36,67% para os 0,656 euros, máximo de cinco meses, aproximando-se dos 0,70 euros oferecidos como contrapartida na OPA lançada sexta-feira pela Efanor.Com subidas robustas destacaram-se ainda os CTT, que subiram 3,08%, para 2,345 euros, a Semapa, que reagiu favoravelmente aos resultados apresentados sexta-feira e ganhou 2,88%, para 7,87 euros. Também a Navigator (+2,74%), Mota-Engil (+2,56%), Galp (+2,52%) e Altri (+2,43%) somaram valorizações acima dos 2%.Nas energéticas, além da Galp, a EDP subiu 1,61%, para 4,354 euros, enquanto a EDP Renováveis ganhou 0,43%, para 13,94 euros. A REN fechou inalterada, a cotar nos 2,45 euros.Nota ainda para o BCP, que valorizou 1,53%, para 9,97 cêntimos.A travar os ganhos de Lisboa esteve principalmente a Jerónimo Martins, que deslizou 0,07%, para os 14,285 euros. Ainda no vermelho fecharam a Corticeira Amorim (-0,20%), que apresenta resultados após o fecho, a Sonae (-0,25%), a Pharol (-1,18%) e a Ibersol (-1,83%).