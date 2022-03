Lisboa acompanha fecho vermelho na Europa. Grupo EDP e BCP pressionam

O PSI-20 recuou 0,88%, para os 5.468,22 pontos, acompanhando, embora de forma mais ligeira, as quedas das principais praças europeias. Das 19 cotadas do índice, oito fecharam positivas, 10 no vermelho e a REN terminou o dia inalterada.A pressionar o índice estiveram, principalmente, os pesos pesados do Grupo EDP e o BCP. A EDPR, que tinha vindo a registar fortes ganhos, tombou 4,03%, para os 20,48 euros, num dia em que foi conhecido que a empresa ganhou um novo licenciamento de energia eólica offshore na Coreia do Sul através da Ocean Winds, "joint-venture" com a Engie.A EDP, por seu turno, recuou 2,43%, fechando nos 4,019 euros.O banco liderado por Miguel Maya, por seu turno, perdeu 2,34%, para os 0,146 euros, apesar de ter visto o JP Morgan e o Deutsche Bank subirem o preço-alvo das suas ações.O setor papeleiro também viveu um dia negativo. A Altri foi mesmo a segunda cotada mais penalizada, ao cair 2,46%, para 5,35 euros, enquanto a Navigator perdeu 1,22%, para os 3,088 euros. A Semapa cedeu 0,52%.A Nos, que apresenta resultados ainda hoje, deslizou 0,48%, terminando o dia a valer 3,426 euros.Pela positiva, a Corticeira Amorim escalou 5,07%, fechando nos 9,95 euros, enquanto a Pharol ganhou 3,5% e a Ibersol subiu 1,98%.A limitar as perdas do PSI-20 estiveram os pesos pesados Jerónimo Martins e Galp. A retalhista avançou 0,49%, até aos 19,33 euros, enquanto a petrolífera beneficiou da escalada do preço do crude e subiu 0,35%, para os 11,35 euros, máximo desde junho de 2020.