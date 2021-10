Lisboa acompanha maré vermelha europeia. Galp tomba 4% e BCP perde 2,5%

O PSI-20 recuou 1,33% para os 5.460,27 pontos, acompanhando a tendência vermelha das restantes praças europeias. O índice português foi pressionado por dois dos pesos pesados, com a Galp a tombar 4% e o BCP a ceder perto de 2,5%.O dia terminou com apenas cinco cotadas no verde e 14 em terreno negativo.Após os fortes ganhos dos últimos tempos, quer a Galp quer o BCP corrigiram esta quarta-feira. No caso da petrolífera pesou também a queda de perto de 2% no preço do petróleo, o que levou as ações da Galp a caírem 4,02%, para os 9,594 euros. Já o banco liderado por Miguel Maya, que tem vindo a subir há uma série longa de sessões, sofreu um recuo de 2,47%, encerrando nos 0,162 euros.Ainda com perdas superiores a 2% fecharam mais cinco cotadaS: Mota-Engil (-2,45%), Navigator (-2,38%), Nos (-2,35%), Altri (-2,12%) e Greenvolt (-2,06%).A aliviar de máximos intradiários desde dezembro de 2019, a Sonae cedeu 1,75%. para os 0,925 euros. Ainda no retalho, a Jerónimo Martins avançou 0,55%, para os 18,135 euros, atenuando as perdas do índice.Na energia, a EDPR caiu 1,34%, para os 20,56 euros, enquanto a casa-mãe deslizou apenas 0,11%, para 4.512 euros.Os maiores ganhos do dia pertenceram à Ibersol, que subiu 0,69%, para os 5,84 euros. Também em terreno positivo encerraram as ações da Semapa (+0,51%), Ramada (0,34%) e Novabase (+0,21%).(Notícia atualizada)