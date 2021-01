Lisboa acompanha otimismo mundial após tomada de posse de Biden

O índice PSI-20 abriu a sessão desta quinta-feira a valorizar 0,57% para os 5.098,42 pontos, acompanhando o cenário de ganhos registado nas restantes praças europeias.Os investidores continuam otimistas após a tomada de posse de Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos, que acena com um mega pacote de estímulos.Ontem, Wall Street reagiu a uma tomada de posse com o maior ganho desde 1937 e por todo o continente asiático a sessão se pintou de verde, com várias regiões a atingirem máximos.Por cá, com cinco cotadas em queda, 12 a valorizar e uma ainda a "dormir" na linha de água, o destaque vai para o grupo EDP.A EDP ganha 0,75% para os 5,340 euros por ação, enquanto que a EDP Renováveis avança 1,68% para os 24,15 euros por ação.A subir está também o BCP (+0,86%), a passo que a petrolífera Galp Energia perde força (-0,82%).