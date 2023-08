Lisboa acompanha quedas da Europa e fecha com apenas duas cotadas no verde

A bolsa de Lisboa despediu-se da semana no vermelho, acompanhando o sentimento negativo vivido nas principais praças da Europa Ocidental. Este pessimismo foi impulsionado pelos dados do índice de preços no produtor nos EUA, que aumentou em julho e poderá ser argumento para a Fed manter uma política "hawkish" durante mais tempo. Também o PIB do Reino Unido surpreendeu pela positiva, mas isso pode servir para o Banco de Inglaterra manter as subidas das taxas de juro para domar a inflação.O PSI caiu 0,57%, para os 6.046,26 pontos, com apenas duas cotadas no verde e as restantes 14 no vermelho.A Corticeira Amorim liderou as perdas, recuando 1,76%, para os 10,06 euros, sendo secundada pela Sonae, com uma queda de 0,92%, até aos 0,965 euros. Ainda no retalho, a Jerónimo Martins perdeu 0,91%, fechando nos 24 euros e continuando a afastar-se dos máximos históricos atingidos em julho.Entre os pesos pesados, o BCP acompanhou a tendência da banca europeia e cedeu 0,74%, para os 0,243 euros. Isto num dia em que o Deutsche Bank até elevou o preço-alvo das ações do banco liderado por Miguel Maya.A EDP também pesou no índice nacional ao cair 0,66%, para os 4,187 euros, enquanto a Galp recuou 0,32%, fechando a valer 12,34 euros.Em alta fecharam apenas a Altri, que avançou 0,67%, até aos 4,228 euros, e a EDP Renováveis, uma das cotadas com maior peso, que valorizou uns ligeiros 0,03%, para os 17,15 euros.