Lisboa acompanha quedas europeias com Mota e JM a pressionarem

A bolsa portuguesa fechou em queda, acompanhando o sentimento negativo vivido nas principais praças europeias - embora o Stoxx600 siga ainda levemente em alta - que hoje não contou com o "farol" de Wall Street, uma vez que os mercados nova-iorquinos estão encerrados devido ao feriado do Dia da Independência.O PSI cedeu 0,36%, para os 5,966,65 pontos, com oito cotadas no vermelho, seis em alta e duas - EDP Renováveis e Galp - inalteradas.A maior queda do dia foi protagonizada pela Mota-Engil, que perdeu 2,86% para 2,21 euros, num movimento de alívio dos recentes máximos e fortes ganhos nas últimas sessões.A pressionar o índice nacional estiveram também dois dos pesos pesados: Jerónimo Martins e BCP. A dona do Pingo Doce caiu 1,18%, para 25,12 euros, em contraciclo com o setor do retalho na Europa. A segunda cotada com maior peso no PSI pode estar a sofrer uma correção após os máximos históricos alcançados em junho. O banco liderado por Miguel Maya, por seu turno, recuou 0,76%, fechando nos 0,2214 euros, em linha com as perdas da banca europeia.Com duas das cotadas com maior peso a terminarem inalteradas: a EDP Renováveis e a Galp. No caso da petrolífera, a subida de cerca de 2% nos preços do petróleo não foram suficientes para impulsionar a cotação.Do lado dos ganhos, a Corticeira Amorim foi a que mais subiu, embora a valorização tenha sido de apenas 0,31%, para 9,71 euros. Nota para as subidas das papeleiras, com Navigator e Altri a ganharem 0,19%, e para a valorização de 0,09% da EDP, para os 4,492 euros.