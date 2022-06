Lisboa acompanha quedas na Europa. JM impede perdas maiores

O PSI recuou 0,66%, para os 6.131,79 pontos, acompanhando a tendência negativa vivida nas principais praças europeias. A condicionar os mercados estiveram os dados da inflação em Espanha, que atingiu os 10,2%, máximo de 37 anos, e declarações de vários membros do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE), defendendo uma subida mais agressiva dos juros já em julho.Por cá, das 15 cotadas do índice nacional seis fecharam em alta e nove no vermelho.O setor energético foi um dos mais penalizados com a EDP a cair 2,09%, a Galp a perder 1,91% e a EDPR a ceder 1,31%.A pesar no índice nacional esteve também o BCP, com o banco liderado por Miguel Maya a recuar 1,45%.A impedir um dia mais negro em Lisboa, a Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no índice, avançou 2,65%.Ainda do lado das subidas, destacou-se o setor do papel: a Semapa ganhou 1,62%, a Semapa subiu 0,36% e a Altri valorizou 0,31%.