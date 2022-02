Lisboa acompanha recuperação da Europa. BCP e EDP fecham a subir mais de 4%

O PSI-20 avançou 2,75%, para os 5.495,21 pontos, regressando aos níveis de fecho da passada segunda-feira. A bolsa portuguesa acompanhou a recuperação das praças europeias após as quedas da véspera na sequência da invasão da Ucrânia.Das 19 cotadas do índice nacional apenas Ibersol e Corticeira Amorim fecharam no vermelho, com as restantes 17 empresas a terminarem o dia em terreno positivo.O BCP, que ontem afundou mais de 8% e apresenta resultados na segunda-feira, liderou as subidas do dia ao escalar 4,80%, para os 0,1724 euros. Outro peso pesado, a EDP, ganhou 4,30%, fechando nos 4,197%. A elétrica tinha avançado mais de 5% na véspera.Ainda com subidas superiores a 4% surgem a Altri e Jerónimo Martins. A papeleira ganhou 4,27%, para 5,50 euros, enquanto a dona do Pingo Doce subiu 4,03%, para os 19,51 euros.Também no retalho, a Sonae ganhou 3,88%, para os 0,95 euros.Nota ainda para a Galp, que subiu 2,03% até aos 9,748 euros, e para a EDPR que, após ontem ter registado o melhor dia desde outubro de 2008, hoje somou mais 0,81%, terminando o dia nos 19,90 euros.A Ibersol perdeu 1,14% e a Corticeira Amorim, que ontem apresentou resultados, recuou 1,11%.