Lisboa acompanha subidas da Europa à boleia de Lagarde

O PSI-20 avançou 0,34%, para os 5.447,62 pontos, acompanhando, embora de forma mais tímida, o dia positivo nos mercados europeus, que foram animados pelas declarações de Christine Lagarde, presidente do BCE, dando conta de um reforço do programa regular de compra de dívida para compensar a redução do programa de compra aprovado para fazer frente ao impacto da pandemia.Das 19 cotadas do índice, 12 fecharam em alta, quatro no vermelho e três - a Mota-Engil, a REN e a Semapa - terminaram o dia inalteradas.As maiores subidas do dia pertenceram à Ramada (+4,75% para 7,50 euros) e Galp, que avançou 2,90%, fechando nos 8,456 euros, num dia em que os preços do crude sobem nos mercados internacionais.Ainda no setor energético, a Greenvolt subiu 1,94%, para 6,30 euros, enquanto a EDPR ganhou 1,32%, terminando o dia nos 21,42 euros. A EDP, por seu turno, valorizou uns mais modestos 0,13%, para os 4,752 euros.No setor papeleiro, a Altri ganhou 1,08% e a Navigator subiu 0,25%.Nota ainda para o BCP, que valorizou 0,89%, fechando nos 13,65 cêntimos.A travar os avanços do índice estiveram principalmente a Nos, que cedeu 2,54% num dia em que o CaixaBank e o Morgan Stanley baixaram a recomendação para as ações da operadora, e o setor do retalho: a Jerónimo Martins perdeu 1,03%, para 20,09 euros, e a Sonae deslizou 0,26%, para os 0,9475 euros.