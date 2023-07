Lisboa acorda em queda pressionada pela Navigator e BCP

A época de resultados na bolsa de Lisboa tem o seu pico esta semana. Na quarta-feira, EDP Renováveis e Jerónimo Martins mostram os resultados financeiros. No dia a seguir, é a vez da Altri, BCP, CTT, EDP e Sonae apresentarem resultados relativos ao segundo trimestre do ano. Por fim, na sexta-feira, são reveladas as contas da Semapa.

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão em queda, com o PSI a ceder 0,3%, para os 5.161,06 pontos, com 11 cotadas em queda, três no verde e duas — Corticeira Amorim e Ibersol — inalteradas.A maior queda é protagonizada pela Navigator, que desliza 1,21%, para os 3,09 euros, que apresentou resultados do primeiro semestre na sexta-feira. A empresa teve lucros de 137,4 milhões de euros, menos 15,1% do que os 161,9 milhões registados no mesmo período de 2022.Os pesos pesados estão todos no vermelho com a exceção da EDP Renováveis. Assim, o BCP cai 1,07% para 0,2476 euros, a Jerónimo Martins tomba 0,6% para 26,58 euros, a EDP escorrega 0,12% para 4,28 euros e a Galp desvaloriza uns ligeiros 0,04% para 11,38 euros.Pela positiva, destaca-se o braço verde da EDP que ganha 0,43% para os 17,70 euros, e vai apresentar as contas do primeiro semestre já na quarta-feira. A Nos valoriza 0,4% para 3,48 euros e a REN avança também 0,4% para 2,54 euros.A Corticeira Amorim e Ibersol abriram a sessão desta terça-feira inalteradas.