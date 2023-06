Lisboa acorda em subida ligeira com ajuda do BCP

A bolsa portuguesa abriu no verde esta quarta-feira, em contraciclo com a tendência negativa das principais praças europeias. O PSI arrancou a ganhar 0,12%, para os 5.940,94 pontos. Das 16 cotadas do índice nacional, seis abriram em alta, oito com perdas e outras duas inalteradas.O banco liderado por Miguel Maya lidera os ganhos ao avançar 0,8% para 0,2139 euros. Seguem-se três energéticas no verde: a REN sobe 0,59% para 2,56 euros, a EDP valoriza 0,41% para 4,688 euros e a Greenvolt soma 0,16% para 6,435 euros.Do lado das quedas, a Mota Engil abriu a perder 0,43% para 1,872 euros, seguida pela Corticeira Amorim que cede 0,31% para 9,75 euros. Há ainda dois pesos pesados no vermelho — a Galp desvaloriza 0,29% para 10,47 euros e a EDP Renováveis escorrega 0,26% para 19,33 euros. Ontem, a Galp anunciou que vai baixar em 10% preços da eletricidade e gás natural a partir de julho.Tanto a Jerónimo Martins como os CTT abriram a sessão desta quarta-feira inalteradas.