Lisboa acorda no verde com BCP a subir 2,5%

Segue-se a EDP Renováveis que avança 0.78% para 20,70 euros, a Mota Engil sobe 0,48% para 2,08 euros, a Navigator valoriza 0,41% para 3,418 euros e a Ibersol ganha 0,29% para 7 euros.A liderar as perdas está a Altri que desliza 1,01% para 4,172 euros. Esta terça-feira, as ações da papeleira deixam de conferir direito ao dividendo . Os acionistas recebem um dividendo em numerário e espécie no próximo dia 24 de maio.Ainda no vermelho está a Galp que perde 0,89% para 10,615 euros, a EDP cai 0,27% para 4,864 euros e a Jerónimo Martins desvaloriza 0,18% para 22,60 euros.A Semapa começou o dia inalterada.Notícia atualizada às 08:22

A bolsa de Lisboa abriu em terreno positivo, com o PSI a subir 0,09% para 6.100,45 pontos. Das 16 cotadas que compõem o índice, cinco arrancaram o dia com ganhos, 10 com perdas e a Semapa inalterada.O BCP é a cotada que mais impulsiona o índice português, com uma subida de 2,5% para os 0,2226 euros.