Lisboa acorda no verde com EDP Renováveis a subir mais de 2%

A bolsa de Lisboa abriu com ganhos, em contraciclo com as restantes praças europeias. O PSI sobe 0,61% para 6.233,74 pontos, com dez cotadas a registarem ganhos, três perdas e três inalteradas.A comandar as subidas segue a EDP Renováveis. A energética soma 2,85% para 18,235 euros, num dia em que divulgou que os lucros recuaram 70% para 80 milhões de euros no primeiro semestre. Na base desta queda, justifica a empresa numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esteveA valorizar estão também a Navigator e a EDP, ambas com uma subida de 1,01% para 3,192 euros e 4,309 euros, respetivamente.O BCP, por sua vez, sobe 0,84% para 25,21 cêntimos, num dia em que divulgou que o Bank Millennium, no qual detém 50,1% do capital, fechou os primeiros seis meses do ano com lucros de 77,3 milhões de euros. Um valor que compara com um resultado líquido homólogo de prejuízos de 56,7 milhões de euros. A Jerónimo Martins, que apresenta as contas do primeiro semestre após o fecho da negociação, soma 0,23% para 26,68 euros.A liderar as perdas está a Semapa, com uma queda de 1,06% para 13,08 euros por ação, seguida pela Greenvolt, que cai 0,23% para 6,42 euros e pelos CTT, que recuam 0,13% para 3,71 euros.A Sonae, a REN e a Ibersol arrancaram o dia inalteradas nos 1,006 euros, 2,52 euros e 7 euros, respetivamente.(Notícia atualizada às 08h43)