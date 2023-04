Lisboa acorda no verde impulsionada pela EDP e BCP

grupo liderado por João Manso Neto estabeleceu uma parceria em Portugal com a Bluefloat Energy para concorrer aos leilões de energia eólica "offshore", que vão começar a ser feitos este ano e que se prolongam, de forma faseada, até 2030.

O PSI abriu no verde, a ganhar 0,32% para os 6.210,46 pontos, em contraciclo com as quedas registadas nas restantes praças europeias. Das 16 cotadas do índice nacional, sete iniciaram o dia em alta, seis abriram em queda e três - CTT, Navigator e Semapa - seguem inalteradas.A impulsionar os ganhos estão os pesos pesados. A EDP Renováveis sobe 0,7% para 20,96 euros, o BCP valoriza 0,68% para 0,2357, a Galp avança 0,6% para 10,88 euros e a EDP ganha 0,58% para 5,2196 euros. Apenas a Jerónimo Martins desliza 0,18% para 21,76 euros.A liderar as perdas estão a Ibersol ao cair 1,82%, para 6,48 euros, seguindo-se a Corticeira Amorim que cede 0,58% até aos 10,22 euros, e a Greenvolt que recua 0,32%, para os 6,16 euros. ONotícia atualizada às 8h24