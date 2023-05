Lisboa acorda no verde impulsionada por EDP Renováveis

A bolsa de Lisboa abriu em terreno positivo, com o PSI a subir 0,36% para os 6.147,05 pontos. Das 16 cotadas que compõem o índice, dez arrancaram o dia no verde, três no vermelho e três inalteradas.A EDP Renováveis é a que mais impulsiona o índice, num dia em que divulgou que fechou os primeiros três meses do ano com lucros de 65 milhões de euros. A energética soma 1,10% para 20,18 euros por ação, seguida pela Altri, que valoriza 0,72% para 4,726 euros, e pela Galp, que soma 0,66% para 10,72 euros.Do lado dos ganhos arrancou também a EDP, que distribui hoje os dividendos referentes aos lucros do ano passado. A casa-mãe sobe 0,57% para 4,966 euros. Já a Jerónimo Martins e o BCP - dois dos cinco pesos pesados - abriram com ganhos de 0,35% para 22,98 euros e de 0,22% para 22,45 cêntimos, respetivamente.A perder arrancaram os CTT, com uma queda de 0,53% para 3,75 euros, a Nos, a ceder 0,15% para 3,916 euros, e a Navigator (-0,06% para 3,332 euros).A REN, a Ibersol e a Corticeira Amorim começaram o dia inalteradas, com as ações nos 2,62 euros, 6,68 euros e 10,22 euros, respetivamente.Notícia atualizada às 08h34