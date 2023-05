Lisboa acorda no vermelho com EDP Renováveis a ceder mais de 1%

ão 0,95 euros por ação, num total de 75,9 milhões de euros.

A bolsa de Lisboa abriu em terreno negativo, com o PSI a ceder 0,41% para 5.846,62 pontos. Das 16 cotadas que compõem o índice, 12 arrancaram o dia com perdas, três com ganhos e uma inalterada.A EDP Renováveis, cotada com mais peso no PSI, é a mais pressiona o índice, com uma queda de 1,57% para os 18,80 euros por ação. Mas a maior queda é da Semapa, que desvaloriza 5,84% para 13,22 euros, no dia em que as ações começaram a negociar sem direito a dividendo, que será pago a partir de 1 de junho. No total, sTambém os pesos-pesados BCP, Jerónimo Martins e Galp arrancaram em terreno negativo, com uma queda de 0,47%, 0,18% e 0,10%, respetivamente. As ações do banco estão a valer 21,06 cêntimos, as da dona do Pingo Doce 22,78 euros e as da petrolífera 10,435 euros.Já a liderar as subidas arrancou a Ibersol, com uma valorização de 0,86% para 7 euros por ação. Isto um dia após ter anunciado que vai distribuir um dividendo bruto de 0,7 euros por ação a partir de 20 de junho.Também a REN e a EDP abriram no verde, com uma subida de 0,40% para 2,525 euros e de 0,13% para 4,575 euros, respetivamente. As ações da Nos, por sua vez, começaram o dia inalteradas nos 3,540 euros.Lá fora, a tendência é também negativa, com as restantes praças europeias pintadas de vermelho.Notícia atualizada às 08h35