Lisboa aproxima-se de máximos três anos com todas as empresas no "verde"

A manhã fez-se solarenga em Lisboa, onde o índice PSI-20 abriu a sessão desta quinta-feira com um ganho de 1,24% para os 5.5230,46 pontos, o que significa que se volta a aproximar dos máximo de três anos atingidos já esta semana. Todas as cotadas nacionais abriram com o "pé direito", num dia em que as congéneres europeias se pintam igualmente de "verde".



Entre as melhores prestações destes minutos iniciais da sessão estão as duas empresas do grupo EDP. A casa-mãe avança 2,19% para os 4,611 euros por ação e a EDP Renováveis valoriza 2,14% para os 21,00 euros por ação. Mas os ganhos estão a ser transversais a todas as empresas do índice de referência nacional.





O banco liderado por Miguel Maya conseguiu valorizar em onze das últimas 14 sessões na bolsa de Lisboa, num "rally"

que lhe dá ganhos próximos de 30% neste mesmo período.





unidade polaca do BCP, o Bank Millennium, previu terminar o terceiro trimestre do ano com resultados negativos , devido às provisões assumidas pelo banco relacionadas com a conversão de créditos em francos suíços para zlotys. Depois de ter registado prejuízos de 45 milhões de euros no segundo trimestre do ano, alargando o resultado líquido negativo do semestre para cerca de 112 milhões, o Bank Millennium deverá manter resultados negativos.

Por esta altura, o Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, está a perder 0,5% para os 80,67 dólares por barril, ao passo que o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) encolhe 0,9% para os 76,74 dólares.

O Banco Comercial Português (BCP) ganha 1,48% para os 16,44 cêntimos por ação, mantendo o bom momento que tem vivo nos últimos dias.Ainda assim, ontem, aNo resto da praça portuguesa, registam-se ganhos ainda nos CTT (1,61%), na Nos (0,82%), na Jerónimo Martins (0,52%) e na Sonae (1,08%).A Galp Energia valoriza 1,44% para os 9,732 euros por ação, apesar de os preços do petróleo estarem a cair pela segunda sessão consecutiva, aliviando dos máximos de sete anos alcançados já esta semana.