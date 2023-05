Lisboa arranca dia no vermelho em contraciclo com Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

deixam hoje de conferir direito aos seus dividendos.





Sonae vai pagar um dividendo bruto de 5,7 cêntimos por ação a 16 de maio e a REN aprovou o pagamento de dividendos brutos no valor de 15,4 cêntimos por ação: 6,4 cêntimos foram distribuídos em dezembro e os restantes 9 cêntimos serão pagos a partir do dia 16 de maio. Assim, na sessão desta sexta-feira, a Sonae perde 4,64% para 0,965 euros e a REN cai 3,83% para 2,51 euros. Também no vermelho seguem a Corticeira Amorim a perder 0,98% para 10,10 euros e a Altri que desce 0,78% para 5,07 euros.



No setor energético, a Galp perde 0,29% para 10,425 euros, a EDP Renováveis cai 0,13% para 19,735 euros, a casa mãe desce 0,04% para 4,797 euros e a Greenvolt desvaloriza 0,16% para 6,35 euros. Do lado das perdas destaque ainda o BCP que desliza 0,14% para 0,2153 euros.



No verde, segue apenas a Jerónimo Martins que sobe 0,35% para 22,98 euros e a Navigator que ganha 0,29% para 3,422 euros.



Notícia atualizada às 08:27



Assim, na sessão desta sexta-feira, a Sonae perde 4,64% para 0,965 euros e a REN cai 3,83% para 2,51 euros. Também no vermelho seguem a Corticeira Amorim a perder 0,98% para 10,10 euros e a Altri que desce 0,78% para 5,07 euros.No setor energético, a Galp perde 0,29% para 10,425 euros, a EDP Renováveis cai 0,13% para 19,735 euros, a casa mãe desce 0,04% para 4,797 euros e a Greenvolt desvaloriza 0,16% para 6,35 euros. Do lado das perdas destaque ainda o BCP que desliza 0,14% para 0,2153 euros.No verde, segue apenas a Jerónimo Martins que sobe 0,35% para 22,98 euros e a Navigator que ganha 0,29% para 3,422 euros.Notícia atualizada às 08:27

O PSI iniciou o dia em terreno negativo, perdendo 0,64%, para os 6.032,39 pontos. Das 16 cotadas do índice nacional, 13 seguiam com perdas, duas registavam ganhos e a Ibersol seguia inalterada.A liderar as perdas estão a Sonae e a REN que