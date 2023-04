Lisboa arranca dia no vermelho em linha com Europa

O PSI iniciou o dia em terreno negativo, perdendo 0,23%, para os 6.184,30 pontos. A bolsa portuguesa, que deverá registar menor volume de negociação devido ao feriado do 25 de Abril, arrancou a sessão em linha com as congéneres europeias.Das 16 cotadas do índice nacional, quatro seguiam com ganhos, 11 registavam perdas e a Semapa seguia inalterada.A maior queda pertence à Ibersol, que recua 1,21%, para 6,52 euros, em vésperas de apresentar os resultados de 2022. Seguiam-se os CTT, com uma queda de 0,95%, para 3,64 euros, e a Greenvolt, que cede 0,72%, até aos 6,225 euros.A maior pressão, contudo, vem de pesos pesados como a EDP Renováveis, que cai 0,59%, para 20,12 euros, a Jerónimo Martins, que perde 0,27%, para 21,8 euros, e a EDP, que recua 0,35%, até aos 5,12 euros.A limitar as perdas do índice destacam-se a Galp, que avança 0,36%, para 11,04 euros, e o BCP, que valoriza 0,09%, para os 0,2303 euros.Ainda em terreno positivo seguem a Corticeira Amorim e a Nos, que sobem 0,79% e 0,05%, respetivamente.