Lisboa arranca em leve queda pressionada por desconto de dividendo da Mota

A bolsa portuguesa arrancou a sessão inaugural da semana com uma queda ligeira. O PSI cede 0,12%, para os 6.036,06 ponto, com apenas três cotadas em alta, 10 no vermelho e três - REN, BCP e Greenvolt - inalteradas.A maior queda é protagonizada pela Mota-Engil, que tomba 4,49%, para os 1,958 euros. As ações da construtora deixam de conferir direito a dividendo hoje. Sem este efeito, as ações da Mota estariam a subir 0,42%.Ainda do lado das quedas, os pesos pesados EDP Renováveis, EDP e Galp seguem no vermelho. O braço verde da EDP perde 0,23%, para 19,71 euros, enquanto a casa-mãe desliza apenas 0,04%, para os 4,771 euros. Já a petrolífera cede 0,1%, para os 10,47 euros, numa altura em que os preços internacionais do petróleo seguem em queda.Pela positiva, destaca-se a Semapa, com uma subida de 0,57%, para os 14,1 euros, depois de na sexta-feira, já após o fecho da bolsa, ter reportado os lucros trimestrais. Em alta seguem ainda a Jerónimo Martins, que ganha 0,44%, até aos 22,82 euros, e a Ibersol, que valoriza 0,29%, para os 7 euros.Nota ainda para o BCP, uma das cotadas com maior peso no índice, que segue inalterado nos 0,226 euros.