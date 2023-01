Lisboa arranca na linha d'água. Grupo EDP lidera perdas e Galp em máximo de quase 3 anos

O PSI abriu a deslizar 0,02%, para os 5.827,78 pontos, aliviando dos máximos de quase um mês atingidos na véspera. Das 15 cotadas do índice nacional, sete abriram positivas, sete arrancaram no vermelho e os CTT seguem inalterados.As maiores quedas pertencem ao grupo EDP, com a EDP Renováveis a cair 1,01%, para 20,54 euros, e a casa-mãe a ceder 0,78%, para os 4,685 euros. A Mota-Engil, que ontem anunciou que Carlos Mota Santos irá assumir os cargos de CEO e "chairman" , substituindo António Mota e Gonçalo Moura Martins - que ficam como vice-"chairmans" - perde 0,34%, para 1,186 euros.Também a pressionar o PSI nos minutos iniciais está a Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no índice, que recua 0,29%, até aos 20,34 euros.A evitar maiores estragos, a Galp avança 0,97%, para os 13,015 euros, máximo desde fevereiro de 2020, enquanto a Sonae ganha 0,9%, para os 0,9525 euros, e o BCP sobe 0,26%, até aos 0,1533 euros, renovando máximos de um mês.