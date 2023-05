Lisboa arranca negativa com maiores cotadas a pesarem

A praça portuguesa arrancou a sessão desta terça-feira no vermelho, pressionada pelas quedas de quatro dos cinco pesos pesados. Das 16 cotadas do principal índice nacional, apenas cinco seguem em alta, estando as restantes 11 em terreno negativo. O PSI cede 0,21%, para os 5.982,09 pontos, em níveis de finais de março.A pressionar o índice estão a maioria das cotadas com mais peso: a EDP cai 0,55%, para 4,68 euros, o BCP cede 0,5%, até aos 0,2205 euros, enquanto a Jerónimo Martins recua 0,35%, para os 22,74 euros, e a Galp desliza 0,24%, cotando nos 10,47 euros.Pela positiva destaca-se a Corticeira Amorim, que avança 0,79%, para os 10,26 euros, bem como a Altri, que sobe 0,63%, até aos 4,128 euros, e a Mota-Engil, que valoriza 0,62%, trocando-se por 1,952 euros. Mas é a EDP Renováveis, a cotada com maior peso no PSI, quem impede pior desempenho no índice. O braço verde da EDP sobe 0,26%, para os 19,51 euros.