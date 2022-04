Lisboa arranca negativa pressionada por BCP e EDPR em ex-dividendo

O PSI iniciou a sessão desta quarta-feira no vermelho e com apenas duas cotadas - Galp e Altri - somavam ganhos. A praça portuguesa acompanha a tendência negativa apontada pelos futuros da Europa, num dia marcado pelo corte de fornecimento de gás russo à Polónia e Bulgária.A pressionar o índice está o BCP, que recua 1,98%, para 0,1504 euros, ainda a ser penalizado pelas perdas anunciadas pelo Bank Millennium, instituição polaca onde detém uma posição de controlo.Também a pesar no PSI estão as ações da EDPR, que cedem 1,05%, para 22,52 euros no dia em que deixam de negociar com direito a dividendo. Descontando o dividendo, o braço verde da elétrica nacional estaria a recuar apenas 0,66%.Entre as cotadas com maior peso, a EDP recua 0,54%, enquanto a Jerónimo Martins perde 0,49%, a Sonae cai 0,81% e a Nos cede 0,25%.A travar as quedas no índice, a Galp avança 0,79%, beneficiando da subida dos preços do petróleo.