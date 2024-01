Lisboa arranca no verde com Galp a subir mais de 3%

A bolsa de Lisboa arrancou no verde, em contraciclo com as congéneres europeias que já negoceiam a esta hora (Paris e Amesterdão).O PSI sobe 0,61% para 6.500,6 pontos, com nove cotadas a registar ganhos, seis perdas e uma inalterada.A comandar as subidas está a Galp, que valoriza 3,43% para 14,385 euros, no dia em que anunciou novas descobertas no poço ao largo da Namíbia.(Notícia em atualização)