Lisboa arranca no vermelho com BCP à cabeça. Galp não escapa à tendência

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão em terreno negativo, em linha com as principais praças europeias.



O PSI segue a cair 0,46% para 5.909,36 pontos. Entre as 15 cotadas que compõe o índice nacional, 14 começaram o dia no vermelho e uma permanece inalterada.



O BCP lidera a tabela das perdas, a desvalorizar 1,26% para 0,1883 euros.





Os olhos dos investidores estão postos nas ações da Galp, as quais desvalorizam 0,39% para 12,61 euros, apesar de a empresa ter reportado, antes da sessão, que a margem de refinação voltou a disparar 75% no final do ano passado.





No restante setor energético, a Greenvolt cai 0,63% para 7,89 euros, EDP perde 0,49% para 4,65 euros, enquanto o braço das renováveis desvaloriza 0,44% para 20,53 euros. Por sua vez, a REN desliza 0,20% para 2,55 euros.





Leia Também Grupo EDP e BCP levam a fecho negativo em Lisboa

Entre as papeleiras, a Navigator desaprecia 0,31% para 3,21 euros e a Altri cai 0,59% para 4,69 euros. Já a Semapa permanece inalterada em 12,20 euros.





Por fim, no setor do retalho, Jerónimo Martins perde 0,30% para 20,20 euros, enquanto a Sonae desvaloriza 0,11% para 0,940 euros.



(Notícia atualizada às 8:31).