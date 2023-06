Lisboa arranca no vermelho com grupo EDP a pressionar

O PSI arrancou o dia a ceder 0,33%, para pos 6.021,52 pontos, num dia em que as cotadas do setor elétrico estão a pressionar o índice.A família EDP é quem mais penaliza o principal índice nacional: a EDP cai 1,57%, para os 4,584 euros, enquanto o braço da elétrica liderada por Miguel Stilwell cede 1,16%, para os 19,18 euros.A fechar o pódio das quedas, a Greenvolt recua 1,13%, para 6,59 euros, no dia em que apresenta os resultados do primeiro trimestre, após o fecho dos mercados.Ainda entre o setor da eletricidade, a REN desvaloriza 0,6%, até aos 2,5 euros.Do lado das quedas figura ainda outro peso pesado: o BCP. O banco liderado por Miguel Maya desliza 0,04%, cotando nos 0,223 euros.A limitar as perdas do PSI, a Galp avança 0,65%, até aos 10,78 euros, enquanto a Jerónimo Martins sobe 0,32%, para os 25,34 euros. No verde seguem apenas mais duas cotadas: Mota-Engil e Altri, com valorizações de 0,24% e 0,09%, respetivamente.