Lisboa arranca no vermelho sem qualquer cotada em alta

A bolsa portuguesa acompanhou as congéneres europeias no início da sessão, Nenhuma das 16 cotadas do PSI logrou abrir no verde, tendo a Corticeira Amorim, que arrancou inalterada, sido a única empresa a evitar uma abertura no vermelho.

A Corticeira Amorim iniciou a negociação inalterada nos 9,78 euros, sendo a única das 16 cotadas do principal índice nacional a evitar perdas.



A Greenvolt é, por larga margem, a mais castigada ao perder 4,16%, para os 6,105 euros. A empresa liderada por Manso Neto revelou ontem - após o fecho dos mercados - uma



Entre os pesos pesados, o cenário foi negativo. O BCP cai 1,53%, para 0,2191 euros, enquanto a Galp recua 1,05%, até aos 10,785 euros. Na família EDP, quer a EDP quer a EDP Renováveis cedem 0,68%, cotando nos 4,545 euros e 19,07 euros, respetivamente.



Já no retalho, a Sonae perde 1,1%, para os 0,901 euros, ao passo que a Jerónimo Martins cai 0,8%, negociando nos 24,94 euros.



