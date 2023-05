Lisboa arranca positiva com Galp e BCP como motores

A bolsa portuguesa iniciou a sessão desta segunda-feira em terreno positivo, com o PSI a avançar 0,33%, para os 6.133,36 pontos. Das 16 cotadas do índice, nove seguiam no verde, cinco no vermelho e duas - Semapa e Ibersol - permaneciam inalteradas face ao fecho de sexta-feira.A Mota-Engil liderava os ganhos nos minutos iniciais com uma subida de 1,66%, para os 2,025 euros. Seguia-se a Galp, que avança 1,61%, até aos 10,74 euros, beneficiando da recuperação dos preços do petróleo.Destaque ainda para o BCP, que valorizava 0,45%, cotando nos 0,223 euros.A impedir maiores ganhos do PSI estavam, principalmente, a Jerónimo Martins, que cedia 0,17%, para os 22,88 euros, e a família EDP, com a casa-mãe a deslizar 0,12%, para os 4,853 euros, e a EDP Renováveis a desvalorizar 0,1%, para 20,19 euros.A maior queda, contudo, pertencia à Corticeira Amorim, que perdia 0,58%, para os 10,28 euros, depois de ter divulgado antes da abertura da sessão um crescimento de 18% nos lucros trimestrais mas uma quebra nas vendas.