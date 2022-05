Lisboa arranca semana em alta animada por BCP. Galp em máximos de mais de dois anos

O PSI iniciou a semana a avançar 0,75%, para os 6.287,76 pontos, mantendo-se próximo dos recentes máximos desde 2015. A praça portuguesa está a acompanhar o otimismo vivido nas restantes bolsas europeias, num dia em que Wall Street estará encerrada devido a feriado.Por cá, a Greenvolt destaca-se ao ganhar 4,55%, para 7,59 euros, enquanto o BCP volta a regressar ao trilho das subidas com um avanço de 1,06%, para os 0,1901 euros.Entre as cotadas com maior peso no índice, a EDPR sobe 0,88% e a EDP ganha 0,76%, enquanto a Galp avança 0,86% e já tocou mesmo em máximos de mais de dois anos. A Jerónimo Martins, a cotada que mais pesa no PSI, sobe 0,31%.Altri (-1,09%) e Nos (-0,66%) são as únicas no vermelho, enquanto a Corticeira Amorim segue inalterada.