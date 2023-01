Lisboa arranca semana no verde com apenas Semapa em queda

O PSI avança 0,67%, para os 5.7953,70 pontos, no início da primeira sessão da semana. A praça portuguesa acompanha o otimismo vivido nas principais bolsas europeias. Das 15 cotadas do índice nacional, apenas a Semapa abriu no vermelho, com as 14 restantes a subirem nos instantes iniciais da sessão.A EDP Renováveis lidera os ganhos ao avançar 1,12%, para os 20,78 euros, seguida da Sonae e dos CTT, que sobem 0,88% para os 0,971 euros e 3,44 euros, respetivamente.Na energia, além da EDPR, a EDP sobe 0,86%, para 4,786 euros, enquanto a REN ganha 0,59%, até aos 2,555 euros, a Greenvolt valoriza 0,37%, para 8,14 euros, e a Galp sobe 0,35%, cotando nos 12,88 euros.Nota ainda para o BCP, que valoriza 0,86%, para os 0,187 euros, e para a Jerónimo Martins, que avança 0,45%, até aos 20,08 euros.A Semapa estraga o pleno de ganhos ao deslizar 0,16%, para os 12,20 euros.