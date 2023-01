Lisboa arranca sessão em queda. Altri é a cotada que mais perde

Leia Também Lisboa fecha no vermelho com Galp e Jerónimo Martins a pesar

A bolsa de Lisboa começou a negociar esta quarta-feira em terreno negativo, assinalando assim o segundo dia de perdas, numa altura em que os índices europeus que se encontram a negociar a esta hora dão conta de uma tendência mista.O PSI perde 0,15% para 5.930,02 pontos. Das 15 cotadas do principal índice nacional, nove negoceiam no vermelho, cinco no verde e uma está inalterada, a Galp.A liderar as perdas está a Altri que recua 0,85%, seguida pela Greenvolt que perde 0,61% e o BCP que aponta para um decréscimo de 0,57%.Ainda a registar uma desvalorização estão a Sonae (-0,48%), REN (-0,38%), Semapa (-0,33%), Navigator (-0,26%), Corticeira Amorim (-0,23%) e Nos (-0,15%).O lado dos ganhos é liderado pela EDP que sobe 0,15%, num dia em que foi noticiado que a energética está entre os títulos favoritos do CaixaBank / BPI. Ainda a valorizar está a Mota-Engil e os CTT que somam 0,14%.Já a Jerónimo Martins avança 0,1% e a EDP Renováveis sobe 0,05%.Notícia atualizada