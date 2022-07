Lisboa arranca sessão no verde. Greenvolt lidera ganhos

A semana começa em terreno positivo na bolsa de Lisboa, com o PSI a avançar 0,81% para os 6.100,68 pontos. Com 11 cotadas a subir, três a descer e uma (a Mota-Engil) inalterada, o principal índice português está, assim, alinhado com o sentimento geral que se vive na Europa, onde as principais praças negoceiam maioritariamente a verde.A Greenvolt é a empresa com o maior avanço, de 2,77%, no dia em que termina o período de subscrição de ações para o seu aumento de capital. O preço das novas ações é de 5,62 euros e o período de subscrição teve início a 20 de junho, sendo que os acionistas e investidores têm direitos preferenciais de subscrição.Também a revelar um bom desempenho está a Galp Energia, a subir 2,20%, em linha com a subida do preço do petróleo nos mercados esta manhã. Nos Estados Unidos, o WTI avança 0,21%. Já em Londres - referência para Portugal - o Brent sobe 0,27%.A maioria das cotadas no principal índice português está esta manhã com bons avanços, acima de 1%, como é o caso da Jerónimo Martins - a empresa com mais peso na bolsa de Lisboa - que soma 1,44%. Dos pesos pesados, a EDP regista umas das subidas menos expressivas, de 0,54%.Em sentido inverso, o BCP comanda as perdas, a cair 0,87%, depois de, neste sábado, o governo polaco ter ameaçado subir os impostos dos bancos do país, caso estes não subam as taxas de depósitos. A medida afetaria o Millennium Bank, braço polaco do BCP. Por outro lado, o facto do Banco Central Europeu estar também a olhar para os lucros extraordinários do setor devido à conjuntura - notícia avançada pelo Financial Times - pode também estar a pesar na negociação do banco português.A EDP Renováveis também está do lado das quedas, com um recuo de 0,55%. A Corticeira Amorim completa o trio das perdas, a ceder 0,19%.