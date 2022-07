Lisboa arranca sessão no vermelho. CTT e BCP caem mais de 2%

Leia Também Lisboa fecha a ganhar com Semapa na frente

decidiu constituir provisões de 467,4 milhões de zlotis (97,7 milhões de euros) no segundo trimestre para riscos legais relacionados com empréstimos hipotecários em moeda estrangeira

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação desta segunda-feira em terreno negativo, em linha com o sentimento que se vive nas principais praças europeias, que estão a esta hora no vermelho.O receio de uma recessão económica volta a dominar os investidores, numa altura em que arranca a época de divulgação de resultados das empresas e se teme que os números fiquem abaixo das previsões iniciais dos analistas.O PSI caía 0,27% nos primeiros minutos, para os 5797,34 pontos, com quatro empresas positivas, nove a cair e duas inalteradas face à cotação de fecho da sessão anterior (REN e Semapa).A liderar as perdas estão os CTT - a recuar 2,39% - e o BCP - que desce 2,29%. Na sexta-feira ficou a saber-se que o braço polaco do banco português - o Millennium Bank -. Vai, por isso, registar prejuízo nesse período.Com perdas superiores a 1% estão a Navigator (-1,48%), a Galp Energia (-1,42%) e a Corticeira Amorim (-1,18%). A petrolífera nacional, em concreto, desacelera numa altura em que o petróleo está também a recuar, com os mercados a temerem novos confinamentos na China - devido a uma subida nos surtos de covid-19 - o que levaria a um abrandamento na procura de crude.Com quedas esta manhã, estão ainda a Mota-Engil (-0,81%), a Nos (0,79%), a Altri (-0,40%) e a Sonae (-0,35%).A impedir um recuo mais acentuado do principal índice nacional está o grupo EDP, com a casa mãe a avançar 1,57% e o braço Renováveis a subir 0,74%. A Jerónimo Martins - a cotada com mais peso no PSI - sobe 0,47%. Com um bom desempenho está também a Greenvolt, a avançar 1,28%.Notícia atualizada às 08h36.