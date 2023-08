Lisboa arrastada por maré vermelha originada por Fitch

A bolsa portuguesa encerrou em forte queda esta quarta-feira, somando a quinta sessão consecutiva de perdas - a mais longa série negativa desde junho. A praça lisboeta acompanhou a tendência das congéneres europeias que viram os investidores afastarem-se dos ativos de risco após a decisão de ontem à noite da Fitch de baixar o "rating" dos Estados Unidos O PSI caiu 1,67%, para os 5.978,99 pontos, mínimo de três semanas, com apenas uma cotada a escapar à maré vermelha.A Nos liderou as quedas ao tombar 3,76%, para os 3,324 euros, seguida do BCP, que recuou 3,15%, para 0,2396 euros.A Corticeira Amorim, que apresenta contas após o fecho do mercado, perdeu 2,92%, fechando a valer 9,98 euros.Entre os pesos pesados, além do BCP, a EDP caiu 2,26%, para 4,072 euros, enquanto a EDP Renováveis cedeu 1,95%, para os 16,81 euros, o valor de fecho mais baixo desde março de 2021.A Galp recuou 1,25%, terminando o dia a valer 11,825 euros, enquanto a Jerónimo Martins deslizou 0,16%, para os 24,4 euros.A Ibersol, com uma subida de 1,49%, para os 6,82 euros, foi a única cotada a encerrar no verde.