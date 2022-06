Lisboa avança 2% e "flirta" com os seis mil pontos. BCP lidera ganhos

No total, 10 das cotadas subiram mais de 1%, ficando de fora deste lote, além das já referidas Semapa e Corticeira Amorim, a Sonae (+0,64%), REN (+0,72%) e Navigator (+0,72%).



"em negociações exclusivas para criar um novo veículo de gestão de ativos imobiliários ".No total, 10 das cotadas subiram mais de 1%, ficando de fora deste lote, além das já referidas Semapa e Corticeira Amorim, a Sonae (+0,64%), REN (+0,72%) e Navigator (+0,72%).

O PSI terminou a primeira sessão da semana a ganhar 2,01%, para os 5.999,87 pontos, sendo a praça da Europa ocidental com melhor desempenho. Das 15 cotadas do índice nacional apenas duas não fecharam no verde: a Semapa deslizou 0,15% e a Corticeira Amorim fechou inalterada.A estrela do dia foi o BCP, com um ganho de 4,54%, para 0,1751 euros, acompanhando o setor da banca europeia, que beneficia da anunciada subida nas taxas de juro de referência por parte do BCE, o primeiro aumento em 11 anos, já em julho.A dar força ao índice estiveram também outros pesos pesados, com destaque para a EDPR, que avançou 3,94%, e a Jerónimo Martins, com uma subida de 2,5%. Já a EDP e a Galp valorizaram menos do que o índice, com avanços de 1,96% e de 1,07%, respetivamente.Os CTT também registaram uma robusta valorização, de 3,41%, após terem anunciado no domingo terem entrado