Lisboa cai 1% para mínimos desde 4 de março. BCP tomba 5%

O PSI recuou 1,08%, para os 5.385,14 pontos, o valor mais baixo desde 4 de março. A praça portuguesa foi mesmo a bolsa europeia com pior desempenho, num dia em que os principais mercados da Europa Ocidental seguem mistas.Das 15 cotadas do índice, apenas quatro fecharam em alta, com as restantes 11 a terminar o dia no vermelho.O BCP liderou as perdas com um tombo de 5,2%, para os 0,1275 euros, mínimo desde 8 de março. O banco liderado por Miguel Maya registou um dia pior do que o setor da banca na Europa.A pressionar o índice nacional esteve outro dos pesos pesados, a Jerónimo Martins, com uma queda de 3,1%. A Sonae, a outra retalhista do PSI, recuou 1,12%.A Semapa e a Mota-Engil caíram 2,68% e 2,16%, respetivamente.No setor energético, a Greenvolt perdeu 1,41%, enquanto a EDP Renováveis cedeu 0,8%, renovando mínimos de junho, e a EDP deslizou 0,29%. A Galp valorizou 0,42%, beneficiando da subida dos preços do crude, e a REN ganhou 0,61%.Pela positiva destacaram-se as papeleiras, com a Navigator a subir 0,99% e a Altri a avançar 0,88%.