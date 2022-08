Lisboa cai 1,5% e fecha em mínimos de um mês

O PSI recuou 1,5%, para os 6.020,56 pontos, o valor mais baixo em um mês. A praça portuguesa acompanhou a tendência negativa vivida na maioria das bolsas europeias, sendo Frankfurt a exceção.Das 15 cotadas do índice nacional apenas duas fecharam positivas, com as restantes 13 a terminar o dia no vermelho.O setor energético foi particularmente penalizado, com os receios crescentes de uma recessão na Europa, que foram ainda mais alimentados com as declarações de vários membros do BCE defendendo subidas mais agressivas nas taxas de juro.A Greenvolt caiu 3,69% e perdeu o suporte dos 10 euros, fechando a valer 9,65 euros. A Galp, por seu turno, recuou 3,53% arrastada pela queda de mais de 4% nos preços do petróleo.Ainda no setor energético, a EDP perdeu 2,77% e a EDP Renováveis cedeu 1,45%.A pesar no índice esteve também o retalho, com a Jerónimo Martins a cair 2,35% e a Sonae a recuar 1,38%.Pela positiva, o BCP avançou 2,4%, para 0,1451 euros, acompanhando a banca europeia, que se animou com a perspetiva de uma subida maior nas taxas diretoras pelo BCE.Também os CTT, com uma valorização de 0,31%, encerrou em alta.