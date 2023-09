Lisboa cai com energéticas em mínimos de mais de ano e meio

A bolsa de Lisboa encerrou em queda esta quarta-feira, acompanhando a tendência negativa da maioria das principais praças europeias. O PSI recuou 0,54%, para os 6.068,39 pontos, com quatro cotadas em alta, 11 no vermelho, enquanto a Navigator terminou o dia inalterada.A pressionar o índice nacional esteve principalmente o setor das "utilities". A Greenvolt tombou 3,12%, para os 5,43 euros, mínimo desde 24 de fevereiro de 2022. Também a família EDP viveu um dia negro. A casa-mãe perdeu 2,07%, para os 3,973 euros, o valor de fecho mais baixo em 19 meses, enquanto a EDP Renováveis caiu 2,01%, terminando o dia a valer 15,325 euros, mínimo de quase três anos. Também a REN cedeu 1,21%, para os 2,44 euros.O setor do retalho também foi castigado, com a Jerónimo Martins a perder 1,21%, para os 21,3 euros, e a Sonae a recuar 0,76%, para os 0,919 euros.Do lado das subidas, os CTT foram a cotada com melhor desempenho ao subirem 1,06%, até aos 3,33 euros. A impedir um dia mais negativo na praça portuguesa estiveram os pesos pesados Galp e BCP. A petrolífera avançou 0,93%, para os 14,12 euros, beneficiando da forte subida nos preços do crude, enquanto o banco liderado por Miguel Maya ganhou 0,46%, fechando nos 0,2607 euros.A Corticeira Amorim foi a quarta cotada a fechar no verde, com uma valorização de 0,1%, para os 9,65 euros.