Lisboa cai com recuo do BCP devido a Fosun

A bolsa de Lisboa não resistiu à forte queda do BCP após a Fosun - maior acionista do banco liderado por Miguel Maya -, o que corresponde a um desconto de 3,3% face à cotação de fecho da véspera do BCP.O PSI caiu 1,06%, para os 6.268,80 pontos, com oito cotadas em alta e sete em queda, tendo a Mota-Engil fechado inalterada.As ações do BCP tombaram 6,75%, fechando nos 0,2681 euros, depois de terem chegado a afundar 8,45% durante a negociação, para os 0,2632 euros, mínimo de três meses.A pressionar o índice nacional esteve também a família EDP, com a casa-mãe a perder 0,87%, para os 4,237 euros, e a EDP Renováveis a ceder 0,73%, terminando o dia a valer 15,695 euros, num dia em que o CEO das elétricas confirmou a aposta na energia solar na Alemanha Também a Jerónimo Martins acabou por claudicar na reta final de negociação e fechou a desvalorizar 0,19%, para os 20,66 euros.Pela positiva destacou-se o setor da produção da pasta de papel, com a Altri a avançar 2,39%, até aos 4,632 euros, e a Navigator a ganhar 1,97%, para os 3,722 euros.Nota ainda para a valorização de 0,29% da Galp, outro dos pesos pesados do índice nacional, que encerrou nos 14,035 euros.A Mota-Engil acabou por fechar inalterada nos 4,83 euros, tendo durante o dia tocado os 5,01 euros, máximo intradiário desde 6 de outubro de 2014. A construtora anunciou ontem, após o fecho do mercado, ter ganho contratos em Angola e no México no valor de quase mil milhões de euros