Lisboa com maior queda na Europa. Grupo EDP recua mais de 3% e BCP cai mais de 2%

O PSI-20 encerrou esta sexta-feira a cair 1,43%, para os 5.990,86 pontos, sendo Lisboa a praça europeia mais penalizada. Das 19 cotadas, apenas cinco terminaram o dia no verde, enquanto 13 sofreram perdas e a Novabase fechou inalterada.A pesar no desempenho do índice nacional estiveram as principais cotadas: grupo EDP, BCP e Jerónimo Martins. Já a Galp, outro dos títulos com maior peso, atenuou a queda ao subir 0,10%.EDP Renováveis e EDP sofreram um tombo de mais de 3% - 3,77% e 3,22%, para 17,10 euros e 4,082 euros, respetivamente - ainda pressionadas pela redução dos preços-alvo para as ações da EDP e para o braço da elétrica para as renováveis por parte do Morgan Stanley. As ações da EDP fecharam mesmo noA pressionar o índice estiveram ainda outros dois pesos-pesados. O BCP caiu 2,29%, para os 0,1919 euros, interrompendo um início de ano extremamente positivo para as ações do banco liderado por Miguel Maya. A Jerónimo Martins, por seu turno, recuou 1,60%, fechando nos 19,625 euros.As papeleiras também viveram um dia de perdas: a Navigator, que terça-feira apresentou resultados , cedeu 1,52% e a Altri caiu 1,48%.Pela positiva, a Corticeira Amorim foi a cotada com melhor desempenho, ao ganhar 0,79%, para os 10,26 euros. Seguiram-se a Mota-Engil (+0,63%) e Semapa (+0,33%). O lote de cotadas no verde encerra com a Ibersol, que valorizou 0,20%, e a Galp, um dos títulos com maior peso no índice, que avançou 0,10%, para os 10,05 euros num dia em que o petróleo Brent sobe mais de 2%.

No resto da Europa, a tendência foi também de queda, com os setores tecnológico, químico e imobiliário entre os que mais pesaram na tendência. Isto numa altura em que crescem os receios de um endurecimento mais agressivo da política monetária da Fed.